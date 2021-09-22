2021/09/22 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في اول دعوة لجمعية طهاة العراق والتي وجهت لها من قبل غرفة تجارة بغداد للمشاركة بالبازار الذي نظم مؤخرا، جذب الحضور ذلك البوفيه اليومي الذي افتتحته الجمعية وعرضت فيه مجانا مختلف انواع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..تأسيس أول جمعية للطهاة المركز الخبري الوطني.

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