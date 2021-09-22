استهداف رتل للتحالف الدولي في جنوبي العراق

2021/09/22 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفجير لم يسفر عن أية إصابات تُذكر.

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