البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة

2021/09/22 | 09:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا، أمس الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.



لكنها «ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال».



جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق خليفة حفتر.



ورد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على الإثر معلنا رفضه إجراءات سحب الثقة ومشيرا إلى أنه «يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا».



غير أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، شدد على «صحة الإجراءات» التي قام بها مجلس النواب.



وقال المريمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لقد حضر جلسة اليوم 113 نائبا، صوت منهم 89 نائبا لصالح إسقاط الحكومة، وبهذا يكون الإجراء صحيحا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس».

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