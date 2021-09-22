محافظ البصرة يصدر قرارات مهمة تخص مباريات الدوري الممتاز

2021/09/22 | 09:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قرر محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الثلاثاء، السماح للجماهير الرياضية بدخول ملاعب المحافظة التي عليها مباريات الدوري الممتاز

وقال العيداني، في تصريحات صحفية، «أي عنصر أمني او مدني في المدينة الرياضية يمنع الجماهير من الدخول، والقنوات من التصوير سيعرض نفسه للحساب».واضاف، «لن نمنع اي كاميرا تلفزيونية من الدخول والتصوير ولن نساوم على الاستخفاف بحقوق المواطن البصري»، مبينا ان «للجماهير حق مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز وأن سياسة الذل التي تتبعها القنوات والشركات الناقلة التي تمتلك حقوق النقل يجب أن تتوقف».وتابع، «مثلما دخلت الجماهير في مباراة القوة الجوية والزوراء سنسمح لجماهيرنا بالدخول».واردف، «أمام القناة الناقلة فرصة 3 ساعات لتدارك الأمر وبعكسه تتحمل شباب سبورت وشركة أضواء تبعات ما سيحدث».وذكر محافظ البصرة انه «من يجلس خلف الكرسي عليه ان يعرف جيدا ان الشارع البصري يغلي جراء سياسة التهميش المتعمدة».

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