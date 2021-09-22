2021/09/22 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط حوالي 1٪، اليوم الأربعاء، ممتدة مكاسبها المسائية ، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين ، مما يسلط الضوء على شح المعروض مع تحسن الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 71.33 […]
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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 71.33 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط بنسبة 1% هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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