2021/09/22 | 09:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاعب بـ22 مليار.. النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط لحالات تزوير ورشى في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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