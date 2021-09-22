النقل تبدأ بادخال انظمة حديثة في قطاع الشحن الجوي..وتكشف خطوة أخرى

2021/09/22 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت وزارة النقل عقدا للتشغيل المشترك مع احدى شركات الطيران العالمية لتطوير قطاع الشحن الجوي وفق المقاييس العالمية،مؤكدة قرب افتتاح مكاتب جديدة للخطوط الجوية العراقية ضمن عواصم عربية واجنبية.

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، حسين جليل في تصريح تابعه NRT عربية (22 أيلول 2021)، إن "الشركة اعدت برنامج عمل متكاملا لتطوير قطاع الشحن الجوي بهدف منافسة شركات الطيران العالمية التي تقدم هذا النوع من الخدمات، إذ تمت اضافة مساحات جديدة تضم مخازن مبردة وساحات وآليات بأنواعها المختلفة، فضلا عن ادخال التقنيات الحديثة في العمل، ومنها نظام (سيتا) الخاص بتسلم وارسال اشعارات الشحنات للطائرات والمحطات بمختلف دول العالم".

واضاف ان "اعمال التطوير تتضمن ايضا اعتماد نظام التعقب (بي ار اس) لخدمات الامتعة خلال مراحل الشحن وفق آلية الارشفة الالكترونية وتحديد موقع الشحنة وعدم فقدانها"، عادا الشحن الجوي "من الاقسام الحيوية في شركة الخطوط الجوية العراقية لكونه يسهم بتنظيم عملية ادخال واخراج البضائع".

وبين جليل ان "الشركة وفي هذا السياق، ابرمت عقدا للتشغيل المشترك مع شركة طيران عالمية رصينة ومعتمدة لدى اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا)، بهدف تفعيل نشاط الشحن الجوي بشكل اوسع ليشمل مختلف دول العالم"، كاشفا عن "ارتفاع عمليات الشحن الجوي خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالاعوام الماضية برغم ظروف جائحة كرونا".

وضمن جهود التطوير الجاري العمل بها في الشركة، أوضح ان "الشركة فعلت اداء مكاتبها ضمن بغداد والمحافظات الى جانب تطوير عمل نظيرتها خارج البلاد، لاسيما ضمن دول: الامارات العربية المتحدة والاردن وايران وتركيا ومصر، من خلال تقديم الخدمات والعروض التنافسية على مدار السنة"، مؤكدا "وجود خطوات لافتتاح مكاتب جديدة ضمن عواصم عربية واجنبية خلال المدة المقبلة".

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