سفينة سياحية لـ

2021/09/22 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن تطأ قدماك على متن سفينة "سكارليت ليدي" السياحية، ستدرك أنّك دخلت عالم مؤسّس "فيرجين غالاكتيك" ريتشارد برانسون.

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