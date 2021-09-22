2021/09/22 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الأربعاء بمصرع 6 من الزوار المتوجهين إلى محافظة كربلاء سيرا على الاقدام، وإصابة 4 بحادث سير بين مدينتي الناصرية والبصرة.وقال المصدر، إن “6 زائرين لقوا مصرعهم، فيما أصيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث سير “مروع” يؤدي لوفاة 6 أشخاص على طريق الناصرية- البصرة المركز الخبري الوطني.

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