2021/09/22 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني احتل العراق المرتبة الأولى ضمن ترتيب الدول العربية من حيث أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.– وفيما يأتي قائمة بأكثر الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق الأول عربيًا بإصابات ووفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق الأول عربيًا بإصابات ووفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق الأول عربيًا بإصابات ووفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).