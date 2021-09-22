النزاهة تضبط حالات تلاعب وتزوير في عقاراتٍ قيمتها 22 مليار دينار في كربلاء

2021/09/22 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن قيام ملاكاتها بتنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ورشوةٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء.وقالت الدائرة في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المحافظة، قام بضبط أوليَّات قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما […]

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