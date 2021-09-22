2021/09/22 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط حالات تلاعب وتزوير ورشوة في عدد من دوائر محافظة كربلاء، مؤكدة تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ في العمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ.وقالت الهيئة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 22 مليار دينار..



النزاهة تضبط حالات تلاعب وتزوير في عدد من دوائر كربلاء المركز الخبري الوطني.

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