الزراعة تلاحق “البطاطا والعنب” بقوة أمنية

2021/09/22 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، كافة المنافذ الحدودية والسيطرات الامنية الى تشديد اجراءاتها لمنع دخول محصولي البطاطا والعنب لوفرت انتاجهما محليا .وأكد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان، تلقاه “المركز […]

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