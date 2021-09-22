شاهد بالفيديو.. صباح العكيلي: القصف الإيراني على الأراضي العراقية هو نتيجة التقصير العراقي

2021/09/22 | 10:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uf9dBfi-ZQ0

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