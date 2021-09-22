2021/09/22 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أغلقت محطات الوقود في محافظة ذي قار، الأربعاء، أبوابها أمام المواطنين، بعد نفاد مادة الوقود من أغلب المحطات الحكومية والأهلية، دون معرفة الأسباب.ونقلت وسائل إعلام محلية، في تصريحات تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



محطات وقود تغلق أبوابها لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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