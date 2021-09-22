النجف يستضيف الديوانية في ختام الجولة الأولى لدوري الكرة

2021/09/22 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يستضيف فريق النجف، الأربعاء، فريق الديوانية في ختام الجولة الأولى لدوري الكرة الممتاز.وسيقود المباراة طاقم تحكيم مؤلف من الحكام مهند مناف وحسين فلاح وميثم خماط ومحمد مهدي، فيما تم تعيين الدكتور […]

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