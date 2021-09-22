النفط تحصي عدد نقلاتها خلال شهر أب

2021/09/22 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن عدد نقلاتها النفطية خلال شهر آب من 2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "شركة المنتجات النفطية في الوزارة كشفت عن إنتاجية ناقلاتها النفطية والتي بلغت ما يقارب من (44) مليون (م3 .كم)".وأضافت انه "يتم نقل الكميات عبر أسطول خاص من الشاحنات والناقلات والتي تشمل (المنتجات البيضاء / البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز) وكذلك المنتجات السوداء ( ديزل / نفط خام / خليط / نفثا) إضافةً الى ( وقود الطائرات R.T، الزيوت / الهيدروليك / غاز معبأ وغاز فل )".

وتابعت ان "عمل هيأة النقل يجري بإنسيابية عالية بجهود وهمة ملاكاتها وتقوم بإيصال المنتجات النفطية وفق خطط منتظمة لتحقيق سرعة وصول المنتجات".

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