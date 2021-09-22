محافظة عراقية تشهد إغلاق أغلب محطات الوقود الأهلي

2021/09/22 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

شهدت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، إغلاقا لأغلب محطات الوقود الأهلي في المحافظة.

وقال مصدر محلي لـ( بغداد اليوم)، ان "محطات الوقود الأهلية في الناصرية أغلب اغلقت ابوابها جراء نفاد مادتي البنزين والكاز".

واضاف ان "ازمة البنزين ستنتهي اليوم بعد الاتصال بمدير عام المنتوجات النفطية من قبل محافظ ذي قار واكد له وصول مادة البنزين والكاز اليوم الاربعاء الى محافظة ذي قار".

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