نسخة نادرة من الطبعة الأولى للدستور الأمريكي قد تُباع بـ20 مليون دولار

2021/09/22 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرح دار "سوزبي" في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر طبعة أولى أصلية ونادرة جدّاً من الدستور الأمريكي، للبيع في مزاد علني في مدينة نيويورك الأمريكية، بقيمة مقدّرة قد تصل إلى 20 مليون دولار.

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