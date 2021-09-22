18 سبتمبر 1921 / 18 سبتمبر 2021 ، تكون مائة سنة مرت ، على تأسيس اول و آخر جمهورية انفصالية في شمال المغرب . - سعيد الوجاني

2021/09/22 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول الثامن عشر ( 18 ) من الشهر الجاري 2021 ، يكون قد مر على تأسيس اول وآخر جمهورية بشمال المغرب ، مائة سنة بما خلفته من ردود أفعال وتقييمات مختلفة ، ومتنوعه من المؤيدين ، وهي المواقف الكثيرة وسط اليسار التقدمي المغربي الذي افل نجمه منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي .



ومن المُعَارِضة التي كانت ترى في تأسيس جمهورية باسم اتحاد القبائل الريفية التي تقف وراءها هذه القبائل ، مشروع انفصالي ، يخدم ......





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