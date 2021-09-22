جونسون وبايدن يحددان شرطا للاعتراف بطالبان

2021/09/22 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلنت لندن، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا عقب محادثاتهما في واشنطن على أن الاعتراف الدولي بطالبان يجب أن يكون منسقا وألا يكون دون شروط.وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان: "لقد اتفقنا على أن أي اعتراف دولي بطالبان يجب أن يتم بالتنسيق وأن يقترن باحترام حقوق الإنسان من قبل هذه المجموعة".ووصف جونسون وبايدن النهج الدبلوماسي بأنه الطريقة الأكثر فاعلية لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، حيث نقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني قوله إن "أفضل طريقة لتكريم ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم لجعل أفغانستان مكانا أفضل هو استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والإنسانية لمتوفرة لدينا لمنع حدوث أزمة إنسانية والحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان".يشار الى أن حركة طالبان سيطرت على السلطة في أفغانستان أوائل اب، ودخل مسلحوها كابل منتصف ذلك الشهر، وأعلنت الحركة في اليوم التالي انتهاء الحرب.وأكمل الجيش الأمريكي انسحاب قواته تماما ليلة 31 آب الماضي، منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد.

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