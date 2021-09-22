في كربلاء… النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير ورشى

2021/09/22 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/كربلاءأعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن قيام ملاكاتها بتنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ورشوةٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء.وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المحافظة، قام بضبط أوليَّات قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما التقديريَّة 200 مليار دينارٍ تمَّ …

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