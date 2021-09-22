بايدن يؤكد لصالح: واشنطن تدعم أمن واستقرار العراق والتنسيق المشترك ضمن الحوار الستراتيجي

2021/09/22 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في نيويورك، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح … Readmore

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