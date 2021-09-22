ملحمة كلكامش تعود الى بلاد الرافدين

2021/09/22 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليونيسكو أنّ العراق سيستعيد لوحاً مسمارياً أثرياً عمره ثلاثة الاف وخمس مئة عام يحتوي على جزء من ملحمة كلكامش بعدما تبيّن للسلطات الأميركية أنّه سرق من متحف عراقي عام الف وتسع مئة وواحد وتسعين ثمّ هُرّب بعد سنوات عديدة … Readmore

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