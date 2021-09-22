2021/09/22 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أًصدرت السفارة التركية في العراق، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن التقديم على فيزا السفر إلى تركيا.وذكر بيان للسفارة، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعض شركات السياحة المؤسساتية قدمت طلبا من اجل تقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة التركية تصدر تعليمات جديدة لحصول العراقيين على “الفيزا المركز الخبري الوطني.

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