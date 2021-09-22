وزير الدفاع ينعى مدير استخبارات العمليات المشتركة

2021/09/22 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نعى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأربعاء، مدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة، اللواء الركن اسماعيل خلف الجبوري.وقال سعدون في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره اعزي […]

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