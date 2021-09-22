ارتفاع اسعار النفط ليلامس الـ75 دولاراً بعد بيانات تراجع مخزونات الخام الامريكي

2021/09/22 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين ، مما يسلط الضوء على شح المعروض مع تحسن الطلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا … Readmore

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