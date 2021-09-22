بيان أمني حول تسلل عناصر من 'داعش' لاستهداف الزوار

2021/09/22 | 10:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من لواء عاشوراء في الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط عملية تسلل لعناصر داعش لاستهداف زائري الأربعينية في جرف النصر شمالي بابل.

وقال آمـر لواء عاشـوراء محمد العاشور في تصريح صحفي تابعه NRT عريبة، (22 ايلول 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بعملية تسلل لمجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المناطق التابعة لناحية جرف النصر الواقعة ضمن قواطع مسؤولية لواء عاشـوراء والتي تعتبر إحدى المناطق المتاخمة لمحافظة كربلاء المقدسة، شرعت قوة من مجاهدي اللواء وبإشراف السيد آمـر لواء عاشـوراء في ساعة متأخرة من الليل بالتوجه الى مكان الاحداثية الواردة مسنودة بسرية من قناصي اللواء المزودين بأجهزة استشعار حراري لتحركات العدو ونواظير ليلية متطورة، لتفقد تلك المنطقة والكشف عن أي تحركات مشبوهة فيها لاسيما وأن هذه الأيام تشهد توافد الزائرين الكرام صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)".

واضاف العاشور، أننا "تلقينا الاحداثيات التي رصدتها إحدى نقاطنا الأمنية المرابطة في أحد قواطع المسؤولية بناحية جرف النصر عبر الكاميرات الحرارية، وتابعناها بحرصٍ شديد، إذ وجهنا قوة من مجاهدينا مدعومة بقوة من القناصين وباشرافنا إلى مكان التسلل للقيام بعملية تمشيط أمني مكثّف بحثاً عن التحركات والتسللات الإرهابية فيها".

واوضح، ان "جميع قطعات مجاهدي لوائنا في الحـشد الشعبي مستنَفرة وعلى أتم الجهوزية لردع اي تحركات أو تسللات إرهابية في تلك المناطق تحاول العبث بأمن وسلامة الزائرين الكرام ومدينة كربلاء المقدسة".

N.A

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