وزارة الدفاع العراقية تنعى ضابطا كبيرا (صورة)

2021/09/22 | 10:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الأربعاء، اللواء الركن اسماعيل خلف الجبوري الذي توفى مؤخرا، ​بسبب مضاعفات صحية.

وذكر سعدون في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (22 أيلول 2021)، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره اعزي نفسي ومنتسبي الجيش العراقي بفقدان اللواء الركن اسماعيل خلف الجبوري، الذي وافته المنية نتيجة أزمة صحية تعرض لها".

وأضاف "نستذكر اليوم تضحياته الكبيرة ضد الإرهاب منذ عام 2004 في شرطة نينوى وعمليات نينوى وتصديه الباسل للزمر الإرهابية بكل عزم وإرادة وقدم العشرات من ابناء اخوته واقربائه وابنائه شهداء ولم يتراجع".

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