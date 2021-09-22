تجمّع المهنيين السودانيين يعقب على محاولة الانقلاب وكيف

2021/09/22 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، على إعلان السلطات في البلاد عن احباط محاولة انقلاب.

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