لأول مرة منذ هروب السجناء.. إسرائيل تعيد فتح معبر الجلمة

2021/09/22 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت إسرائيل اليوم الأربعاء، فتح معبر الجلمة مع الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ هروب ستة سجناء من سجن إسرائيلي قريب، في عملية فرار نادرة أدت إلى انطلاق عملية بحث واسعة النطاق قبل اعتقالهم جميعا.

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