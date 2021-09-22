2021/09/22 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان /المركز الخبري الوطني كشف وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء، عن عدد اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في الإقليم.وقال أحمد في كلمة له خلال مراسم وضع الحجر الاساس لمركز تسجيل النازحين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تكشف عن عدد السوريين الموجودين على أرضها المركز الخبري الوطني.

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