محافظة عراقية تشهد انتشارا امنيا مكثفا.. والشرطة توضح لـ NRT

2021/09/22 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية شرطة كركوك، الاربعاء، انها تطبق خطة امنية محكمة لحماية الزوار الذين يرمون المشاركة في مراسم اربعينة الامام حسين.

وذكر المتحدث بأسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري في تصريح لـ NRT عربية، (22 ايلول 2021)، ان "هناك مرابطة لدوريات الشرطة بالقرب من الحسينيات الموجودة في المدينة"، موضحا انه "لم تحدث الى الان اي خروقات امنية، وهناك انتشار مكثف للاجهزة الامنية داخل و خارج المدينة تحسبا لاي طارئ".

واضاف نوري، ان "القوات الامنية في كركوك سترافق الزوار المتوجهين الى كربلاء من داخل المدينة وحتى قضاء داقوق، ومن ثم تسلم حماية الزوار الى قيادة شرطة صلاح الدين وذلك عند الوصول الى الحدود الادارية للمحافظة".

N.A

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