الطيران العراقي يستهدف أوكار داعش في كركوك

2021/09/22 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات مدمرة أستهدفت اوكارا للارهابيين في كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتنيسق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة الى قيادة العمليات المشتركة ، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين".

وتابع البيان "فيما نفذت طائرات ال F_16 ضربات أخرى، اجهزت فيها على ما تبقى من هذه الأوكار".

وأشار إلى أنه "شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد واصوات انفجرات مدوية في المكان".

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