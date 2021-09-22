2021/09/22 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إحباط عملية تهريب طحين خارج بغداد.وذكرت الخلية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت مفارز الأمن الاقتصادي التابع لجهاز الأمن الوطني من تنفيذ عملية أمنية استمرت ثلاثة أيام لمنع المتلاعبين …

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