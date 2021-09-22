إليكم سرّ صناعة خبز العجينة المخمّر منذ 6 آلاف عام

2021/09/22 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مناسبة صدور كتابه في 14 أيلول/ سبتمبر، تحت عنوان "ثفاقة الخبز المخمّر: تاريخ صناعته منذ القدم وصولاً إلى خبازي العصر، تحدّث الخبّاز الهاوي إريك بالنت لـCNN كيف أنّ صدفة عمرها قرابة 30 سنة، أثارت اهتمامه بهذا النوع من الخبز.

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