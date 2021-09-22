أمانة بغداد تؤكد عدم المساس بالباعة المتجولين «البسطيات»

2021/09/22 | 11:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحات نظامية كبديل للباعة المتجولين بغداد – زينب الحسني: اختلفت الاراء بشآن ازالة التجاوزات على الارصفة من قبل اصحاب البسطات اذ يرى البعض انها فرصة عمل لشباب عاطل عن العمل في ظل انعدام الفرص والظروف غير الطبيعية التي يمر بها البلد بين اونة واخرى ، أما الراي الاخر فكان ينظر الى جمال بغداد قبل انتشار ...

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