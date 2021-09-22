اختبار جديد لميسي أمام غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

2021/09/22 | 11:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلان مهدد بغياب نجمه عن موقعة أتلتيكو مدريد العواصم ـ وكالات: بعد التعادل المخيب للآمال أمام كلوب بروج في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يطمح باريس سان جيرمان لتحسين صورته أوروبيًا، عندما يستضيف مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية.ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالمتعة الكروية، نظرًا ...

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