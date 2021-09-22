فوز صعب للجوية وثمين لنفط الوسط وبغداد يعطب الكهرباء في ممتاز الكرة

2021/09/22 | 11:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان امينا عاما وتسمية مشرفي المنتخبات الوطنية بغداد ـ الصباح الجديد: حقق فريق الجوية فوزا صعبا بهدف من دون مقابل على حساب فريق القاسم في الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز امس في ملعب الشعب الدولي، حامل اللقب حقق فوزه بامضاء اللاعب ضرغام إسماعيل في الدقيقة 30، وفي مباراة أخرى ضيفها ملعب النجف الدولي، حقق نفط ...

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