احباط محاولة تهريب مادة الطحين خارج بغداد

2021/09/22 | 11:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية إلى خارج بغداد.وذكر بيان للخلية، أنه “بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من مكتب رئيس الوزراء، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت مفارز الأمن الاقتصادي التابع لجهاز الأمن الوطني من تنفيذ عملية أمنية استمرت ثلاثة أيام لمنع […]

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