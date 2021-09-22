2021/09/22 | 11:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت أوكار داعش (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات مدمرة استهدفت أوكار "داعش" في كركوك.

وقال بيان الخلية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتنيسق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25، استهدفت خلالها أوكار داعش".

وتابع البيان "فيما نفذت طائرات الـ F_16 ضربات أخرى، أجهزت فيها على ما تبقى من هذه الأوكار"، مشيرًا إلى أن "أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد وأصوات انفجارات مدوية في المكان".

اقرأ/ي أيضًا:

الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 4 مطلوبين بـ"الإرهاب" في محافظتين

الدفاع تعلن اعتقال أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في الأنبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات العراقية تنفذ 3 ضربات جوية في كركوك) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات العراقية تنفذ 3 ضربات جوية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).