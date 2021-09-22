اجتماع خليجي أوروبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف

2021/09/22 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُقد اجتماع خليجي مشترك مع الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، استعرض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، وتنسيق المواقف لخدمة المصالح المشتركة.

كما استعراض أيضاً ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية دفعه واستكماله لما يمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع كافة القضايا الإقليمية والدولية والتي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في “تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ التطرف والإرهاب والعنف، خاصةً أن العالم والمنطقة يواجهان العديد من التحديات التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعاونه لمواجهتها”.

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