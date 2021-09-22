2021/09/22 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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العراق يعلن عن اطلاق اول قمر صناعي عراقي

اعلن وزير الاتصالات أركان الشيباني، اطلاق اول قمر صناعي عراقي.

وقال الشيباني في مؤتمر الامن السيبراني العراقي الثاني

ان “العراق يعلن عن اطلاق اول قمر صناعي عراقي“.

واوضح ان “هذا الانجاز الذي يمثل هيبة وسيادة الدولة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجيالحاصل في قطاع الإتصالات“.

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