الديوانية: تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام بدءاً من الأحد المقبل

2021/09/22 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة الديوانية، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب وثيقة اطلع عليها "ناس"، (22 أيلول 2021)، فقد وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان بتعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر الدولة اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولغاية الثلاثاء".

وأضاف الشعلان "يستثنى من ذلك الاجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية وديوان المحافظة".

وأعلنت محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين.





ووجه محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، "بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي الأثنين والثلاثاء القادمين 27 - 28 ، بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وأكد الخفاجي "استثناء الاجهزة الامنية والصحية واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الخدمية كافة".

كما أعلنت محافظة النجف، أمس الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي من 26 أيلول ولغاية 30 من الشهر الحالي.





وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظة حصل عليها "ناس"، (20 أيلول 2021)، فإن تعطيل الدوام يأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري الأربعينية.

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