2021/09/22 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الديوانية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين المركز الخبري الوطني.

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