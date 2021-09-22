الاتصالات تكشف لـ”NNC” تفاصيل القمر الصناعي

2021/09/22 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاربعاء، تفاصيل القمر الصناعي الذي أعلنت عنه، فيما وجهت دعوة للشركات الرصينة لإنشاء هذا القمر.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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