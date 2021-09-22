نينوى تكشف عن سبب طوابير الانتظار في محطات الوقود

2021/09/22 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

كشف مدير المنتوجات النفطية في نينوى معاذ النعيمي، اليوم الاربعاء، عن أسباب عودة أزمة الوقود في محطات المحافظة.

وقال النعيمي في حديث ل(بغداد اليوم) إن "أحد أهم أسباب تلك الأزمة يعود لتقليل حصة المحافظة من قبل وزارة النفط الاتحادية، حيث كانت سابقا مليونين و400 ألف لتر من البانزين يوميا".

وأضاف أن "الحصة انخفضت بأكثر من 250 ألف لتر يوميا، فضلا عن تزود المواطنين من المحافظات الأخرى من محطات وقود نينوى، وهذا سبب زخما على محطات المحافظة".

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