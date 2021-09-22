عمليات بغداد تصدر بياناً يخص تأمين المحاكاة الانتخابية الأخيرة

2021/09/22 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تأمين الحماية الكاملة لعملية المحاكاة الانتخابية الثالثة.

وأوضحت قيادة العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان " القطعات الأمنية والوكالات والأجهزة الاستخبارية شرعت بتنفيذ حماية المحاكاة الانتخابية التي تجريها مفوضية الانتخابات داخل مراكز التسجيل لضمان سلامة اجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة".

وأضافت أنه "تم استنفار جميع القطعات من خلال نشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات وملاكات الأجهزة الاستخبارية ضمن مناطق تواجد المراكز الانتخابية، وبإشراف مباشر من قبل قادة المقرات المتقدمة وقائد الشرطة وقادة الفرق وامري التشكيلات وتواجدهم على رأس قطعاتهم، لتوفير لحماية الأمنية اللازمة للعملية الانتخابية المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل".

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