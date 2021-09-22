مستثنياً هذه الدوائر.. محافظ الديوانية يعطل الدوام 3 أيام

2021/09/22 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةوجّه محافظ الديوانية زهير علي شعلان، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام بالمحافظة.وجاء في وثيقة تحمل توقيع الشعلان، حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "استناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وايماناً بإداء زيارة الأربعين للامام الحسين عليه السلام قررنا ما يلي:أولا: تعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر الدولة في محافظتنا اعتباراً من يوم الاحد الموافق 26/9/2021 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021.ثانيا: يستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية وديوان المحافظة.

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