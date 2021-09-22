2021/09/22 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض متهم بتزوير سند عقاري بقيمة خمسة مليار دينار في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام باب الشيخ تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة خمسة مليار دينار، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

واضاف البيان، ان "المفارز نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والكرادة والمنصور والحرية والحبيبية والقدس والخضراء والغزالية والدورة وحسينية المعامل وتم توقيفهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة خمسة مليار دينار في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة خمسة مليار دينار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).